Fikse celstraf voor duo dat met 4-jarig meisje op dievenpad ging en toesloeg in onder meer Kortrijk en Harelbeke

Een 38-jarige Moldaviër en zijn 29-jarige ex sloegen twintig keer toe bij Colruyt. Ze hadden het vooral op tabak gemunt en namen zelfs een 4-jarig meisje mee op dievenpad. Dat levert hen een fikse celstraf op.

Onderzoek op basis van camerabeelden en vaststellingen van winkeldetectives linkte Nicolaï P. (38) en zijn ex-partner Alexandra P. (29) aan liefst negentien winkeldiefstallen en een poging daartoe in Colruyt-filialen in heel het land. Van 14 maart tot 12 april 2024 sloegen ze toe in onder meer Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Geraardsbergen, Poperinge, Tielt, Liedekerke, Eeklo, Lokeren, Bredene en Hamme.

De twee hadden het vooral gemunt op tabakswaren, maar in Lochristi gingen ze aan de haal met producten van Durex ter waarde van 241 euro. Ook over de taalgrens sloegen ze toe in onder meer Antoing, Virton en Marche-en-Famenne toe. Alexandra P., die werd opgepakt in een kraakpand in Brussel, liet zich telkens voeren door haar ex omdat ze zelf geen rijbewijs had. Maar na verloop van tijd ging P. mee naar binnen en verborg hij de buit in een andere rayon.

Bij sommige feiten ging het duo evenwel nog een stap verder en ging het 4-jarige dochtertje van Alexandra P. mee op dievenpad. In plaats van de buit onder haar kledij te stoppen, verborg ze die toen in de buggy van het kind. Naar eigen zeggen pleegde ze de feiten uit geldgebrek.

Nicolaï P., die geen onbekende is voor de Franse politie, kreeg dertig maanden effectieve celstraf. Hij kwam niet opdagen voor zijn proces. Alexandra P., die al zes maanden in voorhechtenis zit, kreeg 24 maanden effectief. Zij werd in november 2023 in Luik al eens veroordeeld voor diefstal. (AFr)