Fietsendieven op heterdaad betrapt aan Guldensporencollege in Kortrijk: “Dankzij alerte reactie van medewerkster”

Op donderdagnamiddag 15 juni kreeg de politiezone VLAS via een alerte schoolmedewerkster de melding dat er twee fietsendieven elk een mountainbike hadden gestolen uit de fietsenstalling van het Guldensporencollege Kaai in Kortrijk. Ze zag hoe twee verdachten (duidelijk geen leerlingen) nogal gehaast wegreden met een fiets. Daarop verwittigde ze de politie en had ze ook de goede reactie om meteen de camerabeelden te gaan bekijken.

De verdachten kwamen duidelijk in beeld op de camerabeelden van de school, waardoor meteen een goede persoonsbeschrijving van het dievenduo kon verspreid onder de politieteams op het terrein.

Link met andere feiten?

“Kort na 18 uur werden beide verdachten met de gestolen mountainbikes aan de hand gespot aan het station van Kortrijk. Ze werden meteen opgepakt, overgebracht naar het commissariaat en opgesloten in de cel. Beiden konden ook geen enkel identificatiedocument voorleggen. Daarop werd de Dienst Vreemdelingenzaken gecontacteerd. De politiezone VLAS onderzoekt momenteel of de verdachten kunnen gelinkt worden aan nog andere fietsdiefstallen. De mountainbikes konden meteen terugbezorgd worden aan de twee leerlingen die het slachtoffer werden van de diefstal.”

“We zijn tevreden dat de inspanningen en efficiënte van onze politieteams leiden tot de nodige heterdaad vaststellingen”

“Alle middelbare scholen, hogeschool- en universiteitscampussen in Kortrijk kregen deze week van de politiezone VLAS de boodschap om de nodige preventieve maatregelen tegen fietsdiefstal eens extra goed te bekijken en te communiceren”, zegt Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk. “Want ook leerlingen, studenten, lesgevers en schooldirecties kunnen samen met politie en het stedelijk preventieteam meehelpen in de strijd tegen fietsdiefstal. We zijn alvast tevreden dat de inspanningen en efficiënte van onze politieteams leiden tot de nodige heterdaad vaststellingen.”

Tips

Dan hebben we ook enkele preventietips van de politie voor studenten:

• Sluit je fiets altijd goed af met een stevig slot, ook al ben je maar kort aanwezig, bijvoorbeeld voor het afleggen van een examen … De gelegenheid maakt vaak de dief

• Gebruik bij voorkeur twee sloten, het vast slot aan de fiets en een type kettingslot

• Maak op je school of campus zoveel mogelijk gebruik van de fietsenstallingen die voorzien zijn van metalen constructies waar het fietsslot door kan gestoken worden

• Sluit je fiets dus altijd aan een vast voorwerp (bv. een speciaal voorziene fietsstalling, paal, omheining, ring in muur of grond), zo kunnen fietsendieven de fiets niet zomaar optillen en inladen in een bestelwagen