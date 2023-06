Fietsendief op heterdaad betrapt in Kortrijk: “Gemeenschapswachten hebben prachtig werk geleverd”

Woensdagmiddag kon de politiezone Vlas dankzij de heel alerte gemeenschapswachten een fietsendief oppakken die verdacht wordt van een reeks fietsdiefstallen in de stationsomgeving van Kortrijk.

De verdachte werd een eerste keer opgemerkt door een gemeenschapswacht toen hij probeerde een fiets te stelen op het Stationsplein. Toen de verdachte zag dat hij betrapt was, vluchtte hij weg. De politie was ondertussen gealarmeerd, maar de fietsendief was verdwenen.

De gemeenschapswachten bleven echter op hun hoede en een paar uur later zagen zij de verdachte opnieuw opduiken in het station. Opnieuw werd politiezone Vlas verwittigd en deze keer kon hij wel aangetroffen en opgepakt worden. Het gaat om een man die eerder al bij andere fietsdiefstallen in beeld kwam via het cameranetwerk.

Aangehouden

De man werd overgebracht naar het commissariaat en opgesloten in de cel. De politiezone Vlas onderzoekt momenteel aan hoeveel andere fietsdiefstallen hij kan gelinkt worden.

“Een dikke pluim voor de gemeenschapswachten die prachtig werk geleverd hebben. Zij zijn een belangrijke schakel en partner in de strijd tegen fietsdiefstallen in het centrum van de stad”, klinkt het nog bij de politiezone.