Fietsendief op heterdaad betrapt door alerte politiepatrouille in Kortrijk

Op dinsdagavond 29 maart 2022, omstreeks 22.55 uur, was een politiepatrouille toezicht aan het houden in de stationsomgeving van Kortrijk, uitkijkend naar verdachte personen, dit naar aanleiding van enkele recente fietsdiefstallen in het centrum van de stad.

Tijdens het patrouilleren merkte de politie aan de voorkant van het station, ter hoogte van de grote fietsenstalling, een man op die een fiets aan het dragen is met het achterwiel omhooggehouden omdat de fiets daar op slot zit en het wiel dus niet kan draaien.

Toen de verdachte man de politie opmerkte, zette hij de fiets meteen tegen de zijkant van de fietsstalling en wandelde weg.

Reeks diefstallen

De man werd tegengehouden en geconfronteerd met de feiten. Hij werd opgepakt en overgebracht naar het commissariaat voor verhoor en onderzoek. De verdachte is een meerderjarige man die illegaal in het land verblijft.

Het eerste onderzoek, mede op basis van camerabeelden uit het centrum van Kortrijk, wijst intussen uit dat de verdachte in aanmerking komt voor een reeks van fietsdiefstallen en elektrische steps. Verder onderzoek onder leiding van het parket zal dit moeten uitwijzen.