Fietsendief gevat na achtervolging

In de buurt van Petit Paris werd dinsdagmiddag een fietsendief gevat na een achtervolging.

Omstreeks 14.45 uur liet de fietseigenaar zijn rijwiel voor een paar tellen ongesloten achter om nog even z’n woning binnen te gaan. Wanneer hij z’n garagepoort aan het sluiten was, zag hij de verdachte wegrijden met z’n fiets. De eigenaar kon de man, een 38-jarige Oostendenaar, inhalen en van de fiets duwen.

Er ontstond discussie en de verdachte deelde een slag uit om vervolgens – zonder fiets – op de vlucht te slaan. Intussen werd de politie gecontacteerd en tegelijk zette de fietseigenaar de achtervolging in. Finaal kon de man, onder invloed van verdovende middelen, in de Koninginnelaan staande worden gehouden. Vervolgens werd hij bestuurlijk opgesloten. De politie noteerde het relaas in een pv.