Fietsdieven op heterdaad betrapt

Twee fietsdieven zijn vrijdagavond op heterdaad betrapt toen ze hun slag wilden slaan in de fietsparking van de Sint-Jorisschool in de Fabiolalaan in Menen.

Het duo, een man en een vrouw uit Noord-Frankrijk, waren de school binnen gedrongen en waren een bezig een fiets uit de rekken te halen. Op dat moment werden ze betrapt door een personeelslid van de school. De dieven probeerden nog te vluchten maar de schoolpoort was ondertussen dicht. “Ze werden staande gehouden tot de aankomst van de politie. Beide werden gearresteerd en verhoord over de feiten”, klinkt het bij de politie van de zone Grensleie. Die onderzoekt of het duo nog in aanmerking komt voor gelijkaardige feiten. Na verhoor mochten de dieven beschikken. Ze zullen via snelrecht voor de rechtbank moeten verschijnen.