Fietsdief opgepakt in Brussels station na diefstallen in Knokke-Heist

In een Brussels station is dinsdag een fietsdief opgepakt. De 28-jarige Algerijn komt volgens het Brugse parket in aanmerking voor een reeks diefstallen in Knokke-Heist.

De verdachte kon worden gearresteerd toen hij van de trein stapte met een fiets. De fiets bleek in de nacht van 25 op 26 september te zijn gestolen in Knokke-Heist, net als heel wat andere waardevolle spullen.

Volgens het Brugse parket zou de 28-jarige Algerijn ook gebruikgemaakt hebben van een gestolen bankkaart. “Hij kon gelinkt worden aan vijf diefstallen, maar had mogelijk nog meer gestolen spullen op zak”, klinkt het. De man wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge. (MM)