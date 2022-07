Familie verongelukte Hoogledenaar op zoek naar lampje met emotionele waarde

De kinderen en verloofde van Andy Dejonckheere (50), de Hoogledenaar die begin juni verongelukte met zijn motor, zijn op zoek naar een lampje dat Andy nog gekregen had voor zijn verjaardag. Het lampje kreeg na het ongeval een plaats nabij de bloembak waartegen de Hoogledenaar botste. “Het heeft een emotionele waarde voor de kinderen”, zegt Hilde Besseleers, de verloofde van Andy.

Hilde Besseleers en de kinderen van Andy gingen deze week naar de plaats waar hun geliefde begin juni verongelukt is, in de Koningstraat. Tot hun verbijstering bleek een lampje dat de kinderen er hadden achtergelaten voor hun papa verdwenen. “In mei hebben we Andy’s verjaardag gevierd. Toen kreeg hij dat lampje van zijn kinderen. Hij was er erg gelukkig mee en gaf het onmiddellijk een plaats in zijn tuin.” Na het dodelijk ongeval legden vrienden van Andy bloemen en andere herinneringen op de plaats van het ongeval. De kinderen legden er toen ook het lampje.

Oproep

Onlangs kregen ze van de gemeente te horen dat er plannen zijn om die plaats her in te richten. Toen besloten Hilde en de kinderen om het lampje op te halen, zodat het niet verloren zou gaan. “Maar toen we daar aankwamen bleek het lampje al verdwenen te zijn”, zegt Hilde aangedaan. Zij en de kinderen hopen nu het lampje alsnog terug te vinden. Het heeft een grote emotionele waarde voor hen en daarom vragen ze aan diegene die het meenam, om het terug te zetten. “Als je iets kan wegnemen, dan kan je het ook terugleggen. Een fout kan zo terug goed gemaakt worden. We zouden dankbaar zijn”, zegt Hilde.