Extra patrouilles in politiezone Westkust na drie inbraken in De Panne afgelopen weekend

Politiezone Westkust kondigt extra patrouilles aan nadat er de afgelopen dagen op het grondgebied van de politiezone meermaals ingebroken werd. Concrete aanleiding zijn drie inbraken in De Panne in de nacht van vrijdag op zaterdag. “We vragen verdachte meldingen bij ons meteen te melden”, geeft Westkust nog mee.

In de loop van zaterdag liepen bij politiezone Westkust meerdere meldingen binnen van inbraken in de loop van de nacht van vrijdag op zaterdag. Een eerste feit werd gepleegd om 3.30 uur in de Egelantierlaan. Daar werden de daders op heterdaad betrapt toen ze probeerden binnen te breken maar de bewoners wakker werden. Nadat ze betrapt werden nam de inbreker of inbrekers de vlucht. Er werd geen buit gemaakt zodat het bij een poging bleef.

Later kwamen wel nog twee effectieve inbraken binnen. Vlakbij werd immers nog een inbraak gemeld. In de Groene-Biezenlaan kon de inbreker binnen komen via een raam en werden enkele kamers doorzocht. Ook hier werd de bewoonster wakker door lawaai maar ze vermoedde dat het om dieren in de tuin ging. Nadien bleek de buit een flesje parfum te zijn. Tot slot werd een derde inbraak gepleegd in Pannepot. De inbreker kon het huis binnendringen op een onbekende manier. Toen de bewoonster wakker werd zag ze dat enkele ramen en deuren open stonden. Er werden enkele elektronische toestellen gestolen.

Politiezone Westkust roept nu op tot extra waakzaamheid. “We kregen verschillende aangiftes en onze diensten houden verhoogd toezicht. Er zal extra gepatrouilleerd worden, zowel overdag als tijdens de nacht. Wie iets verdachts ziet kan ons meteen bellen om 058/53.30.00.” (JH)