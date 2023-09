Extra camerabeelden moeten duidelijkheid brengen over diefstal in Plopsaland

In de strafrechtbank van Veurne werden vrijdag camerabeelden bekeken van in Plopsaland De Panne. Daar kwam een Frans koppel in beeld dat begin dit jaar verschillende diefstallen zou hebben gepleegd, uit een buggy en in de Plopsashop. De diefstal van de portefeuille uit de buggy werd gefilmd maar de beelden brachten onvoldoende duidelijkheid. Daarom besliste de rechter om extra beelden te tonen in de zaal.

De feiten dateren van 8 januari dit jaar in Plopsaland. A.D. en K.S., een koppel uit Rijsel, was met hun vier kinderen op bezoek in Plopsaland. Op een bepaald moment trok de vrouw naar een buggy die onbewaakt achtergebleven was en naast haar eigen buggy stond. Ze bukte zich opeens en zou daarbij een portefeuille met 220 euro en bankkaarten uit de achtergelaten buggy hebben gehaald.

Toen het slachtoffer aangifte deed bij Plopsaland bekeken zij de beelden. Daarop waren A.D. en K.S. te zien. Er werd achterhaald dat ze op dat moment in het Proximus Theater waren waarna verantwoordelijken van Plopsaland hen gingen opwachten. In hun zakken werd het exacte bedrag van 220 teruggevonden en in hun buggy vijf speelgoeddozen van Paw Patrol en De Smurfen, vermoedelijk gestolen in de shops.

Extra camerabeelden

Ondanks die verschillende aanwijzingen blijft het koppel staalhard ontkennen. Daarom werd hun proces in juni uitgesteld naar de zitting van vrijdag, waar de camerabeelden van Plopsaland op groot scherm werden vertoond. Alleen brachten die nog steeds geen duidelijkheid. “Je ziet alles van te ver en je ziet wel dat ik me buk aan de buggy’s, maar dat is enkel om een dekentje op te rapen”, sprak K.S.

Volgens de procureur zie je wel dat de vrouw met haar hand in de andere buggy snuistert. Die beelden brachten onvoldoende duidelijkheid, maar nu blijkt dat er nog beelden zijn van een ander camerastandpunt. De zaak werd daarom opnieuw uitgesteld tot 10 november om ook die beelden te bekijken. (JH)