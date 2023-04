Exclusieve wagen van stranduitbater Jan (44) gestolen uit parkeergarage in Maastricht

Stranduitbater Jan D’hondt (44) zag afgelopen weekend zijn exclusieve Volkswagen Amarok Shadow Edition – kostprijs 60.000 euro – gestolen worden uit een parkeergarage in het Nederlandse Maastricht. Een fikse tegenvaller, want niet alleen was Jan gehecht aan zijn wagen, hij heeft het voertuig ook nodig voor de opbouw van zijn strandbar Belmondo Beach in Wenduine. “De Nederlandse politie wou niks doen en zag de diefstal niet als een prioriteit”, aldus Jan.

De grond zakte zondagochtend vroeg even weg vanonder de voeten van Jan D’hondt. De 44-jarige man wou afgelopen weekend de wielerwedstrijd Luik-Bastenaken-Luik bijwonen. Op weg naar de koers maakte Jan een tussenstop in Nederland – in Maastricht om precies te zijn.

Maar 250 stuks

De verplaatsing maakte de stranduitbater met zijn Volkswagen Amarok. Van dat specifiek model – de Shadow Edition – zijn maar 250 stuks gemaakt. Jan besloot de wagen te parkeren in het Q-Park Frontenpark. “En vlakbij een camera. Ik dacht dus zeker dat mijn wagen veilig stond”, zegt de man.

Zondagochtend omstreeks 8 uur bleek dat evenwel niet het geval. Toen Jan wou vertrekken, bleek de Volkswagen gestolen. “Een enorme tegenslag. Zeker als je weet dat de wagen amper drie jaar oud is”, vertelt Jan.

“Bij de Nederlandse politie was de diefstal geen prioriteit” – Jan D’hondt

Samen met de hulp van een Nederlandse vrouw, verwittigde hij de Nederlandse politie. Veel hulp kreeg hij daar evenwel niet. Toen Jan vroeg om de camerabeelden in de parkeergarage te bekijken, was het antwoord veelzeggend. “Nutteloos”, klonk de respons van de Nederlandse politie. “Ik wist eerlijk gezegd niet wat ik hoorde. De diefstal was daar blijkbaar geen prioriteit”, zucht Jan.

Internationaal geseind

Na zijn verklaring in Maastricht, besloot Jan ook aangifte te doen bij de politie van Blankenberge. Zij namen de zaak wél meteen serieus. Ondertussen staat de exclusieve Volkswagen al internationaal geseind.

“Ik kan alleen maar hopen dat de wagen alsnog wordt teruggevonden. Want ik heb die wagen ook nodig om mijn strandconcessie op te bouwen”, besluit Jan. “Wie tips heeft of de wagen denkt gezien te hebben: laat dat alstublieft weten. Zo’n auto valt op en kan niet zomaar verdwijnen.”(MM)