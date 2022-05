Ex-werknemer delicatessenzaak moet gestolen 35.000 euro uit kassa terugbetalen

Een koppel dat een delicatessenzaak runt in Nieuwpoort krijgt 35.000 euro terug van een ex-werknemer die het geld stal uit hun kassa. De 30-jarige C.V. kreeg van de rechter wel de gunst van de opschorting. “Door de diefstal waren we bijna failliet”, sprak het koppel tegen de rechter.

De twee eigenaars runnen al veertig jaar lang de delicatessenzaak in Nieuwpoort, een familiezaak. Daar was ook de 30-jarige C.V. tussen mei 2018 en 30 oktober 2019 aan de slag. Die dag werd hij betrapt op diefstal en kreeg hij zijn ontslag. Uit onderzoek nadien bleek dat hij al die tijd gretig in de kassa graaide. De diefstallen kwamen pas uit toen de boekhouder berekende dat ze niks meer van winst draaiden en toen leveranciers achter geld begonnen te vragen.

Bijna failliet

“Voorheen draaide onze zaak echt goed, dus dat was echt een harde klap”, zegt het koppel. “Op camerabeelden hebben we zelf gezien hoe C.V. geld wegstak. Eerst kleine briefjes, dan steeds groter. We hadden twee weken boekhoudwerk nodig om alle onze schade te kunnen beramen. We komen zo aan een bedrag van 61.000 euro en dan hebben we verschillende zaken nog niet in rekening gebracht. Het doet ons pijn dat C.V. als reden opgeeft dat hij boos was dat hij geen eindejaarspremie kreeg. Dat is een grove leugen. Want hij had er zelfs geen recht op en toch hebben we dat betaald! Na de diefstallen hebben we een zwaar anderhalf jaar gehad. We stonden op het randje van het faillissement. Enkel dankzij de steun van familie overleefden we.”

C.V. gaf de diefstallen toe maar volgens hem ging het slechts om 14.000 euro, en betaalde hij dat intussen terug. Na onderzoek oordeelde de rechter dat C.V. de zaak in totaal 35.000 euro verschuldigd is. De man kreeg wel de gunst van de opschorting indien hij voorwaarden volgt, waaronder het betalen van de slachtoffers. (JH)