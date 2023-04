Ex-werkneemster (32) van versmarkt in Kortrijk sjoemelt met waarborgbonnetjes en gaat aan de haal met duizenden euro’s

Een 32-jarige ex-werkneemster van een versmarkt in Kortrijk maakte haar voormalige werkgever vele duizenden euro’s afhandig door valse waarborgbonnetjes voor schotels in te dienen. Ze stal een boekje met blanco bonnetjes en vulde die zelf in. De vrouw riskeert een jaar cel en 1.200 euro boete.

B.V. uit Harelbeke werkte in 2019 enkele maanden voor een versmarktwinkel in Kortrijk. Daar werken ze met een waarborgsysteem voor de schotels die ze meegeven met de klanten. Na gebruik brengen de klanten hun leeggoed terug naar de winkel.

Verschil van 40.000 euro

“In de inkom geven ze hun lege schotels af en krijgen een bonnetje met het bedrag van de waarborg op”, legde de advocaat van de winkel uit. “Bij het buitengaan geven de klanten dat bonnetje terug af en krijgen ze in cash geld hun waarborg terug. In november 2021 ontdekte de boekhouder echter dat er in 2020 en 2021 samen een negatief verschil van 40.000 euro was in de leeggoedbonnen.”

Bonnen met markering

Nadat dit aan het licht gekomen was, begon de versmarkt de bonnetjes in de winkel te voorzien van een speciale markering. Nauwelijks drie dagen na het invoeren van dit systeem, op 3 december 2021, werd al een tegoedbon zonder markering ontdekt. Op camerabeelden was te zien hoe ex-werkneemster B.V. zonder leeggoed de winkel binnenging en toch een bonnetje afgaf. Een dag later sloeg ze nogmaals toe.

In april kreeg V. politie over de vloer en ze bekende de feiten meteen. Volgens haar stal ze wel ‘slechts’ 5.000 euro en geen 40.000. “Er was al jaren een verschil in de boekhouding van die bonnetjes en dat probeert men nu recht te zetten op de kap van mijn cliënt”, zei haar advocaat.

Al andere veroordelingen

Die verschillen verklaarde de uitbater dan weer door de eindejaarsperiode. “Op jaarbasis geeft dat een vertekend beeld omdat we voor eindejaar veel waarborgen ontvangen en die pas volgend boekjaar terugkrijgen. Op langere termijn klopt dat, enkel in die twee jaren is er een gigantisch verschil.”

B.V. was bovendien geen onbeschreven blad, ze werd eerder al veroordeeld voor huisdiefstal, oplichting en valsheid in geschrifte.

Vonnis op 22 mei. (JF)