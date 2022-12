Ex van voormalig playmate Barbara Gandolfi krijgt vijftien maanden cel voor winkeldiefstallen in Oostende en Middelkerke

De ex-partner van voormalig playmate Barbara Gandolfi heeft voor de Brugse rechtbank vijftien maanden effectieve celstraf gekregen voor winkeldiefstallen. Bij één van de feiten deelde de 48-jarige Oostendenaar klappen uit aan een winkeldetective.

Op 11 oktober 2019 zag een winkeldetective van Brico in Middelkerke hoe Frédéric V. twee cirkelzaagbladen in zijn jas verstopte. Toen hij V. aan de kassa staande hield, werd hij prompt geduwd en geslagen. Tijdens de schermutseling viel de buit op de grond en ging V. er volgens procureur Mike Vanneste vandoor in een opvallend voertuig. Op 23 juni vorig jaar ontvreemdde V. ook nog een koffiezetapparaat bij Mediamarkt in Oostende.

Vrijgesproken in beroep

Vanneste wees op het uitgebreide strafregister van V. die sinds 1996 al 52 veroordelingen opliep. In februari 2017 werd de zakenman samen met zijn ex Barbara Gandolfi veroordeeld voor oplichting van de Franse acteur Jean-Paul Belmondo. In beroep werd het duo evenwel vrijgesproken.

De advocaat van Frédéric V. vroeg voor de winkeldiefstallen tevergeefs de vrijspraak. “Bij Mediamarkt had mijn cliënt meerdere toestellen gekocht voor zijn horecazaken”, pleitte meester Daniël Dumont. “Maar bij het afrekenen zag hij dat koffiezetapparaat over het hoofd. Ook aan de feiten bij Brico treft mijn cliënt geen schuld. Hij werd zonder reden aangevallen door de winkeldetective. Hij heeft hem enkel geduwd, niet geslagen.” (AFr)