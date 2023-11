Ex-koppel krijgt werkstraf voor diefstal van grafornamenten in Oostende

Een 50-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse 100 uur werkstraf gekregen voor diefstal van grafornamenten. Zijn ex-vriendin kreeg 60 uur werkstraf voor haar betrokkenheid.

Op 30 juli vorig jaar zag een getuige hoe onbekenden ornamenten aan het stelen waren op het kerkhof in de Stuiverstraat in Oostende. Bij aankomst hoorde de politie kapgeluiden. De agenten konden A.C. (50) en zijn toenmalige vriendin K.V. (49) ter plaatse inrekenen. “Ze hadden een rugzak bij zich met daarin een beitel, schroevendraaier, zaklamp en drie koperen kruisen”, aldus procureur Fauve Nowé. “Dit was totaal respectloos naar de overledenen en nabestaanden toe.”

In die periode was er een diefstallenplaag aan de gang op de Oostendse kerkhoven. De daders hadden het vooral gemunt op koper en brons, dat door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne sterk in waarde was gestegen. In de struiken naast het kerkhof in de Stuiversstraat troffen arbeiders op enkele maanden tijd verschillende zakken met gestolen ornamenten aan. In haar zoektocht naar de gedupeerden verspreidde de politie zelfs een oproep.

“Na de oproep kwam bij de politie een stroom van klachten binnen over gestolen grafornamenten”, ging Nowé verder. “Die diefstallen konden evenwel niet aan de beklaagden gelinkt worden. Ze worden er dan ook niet voor vervolgd.” De procureur merkte wel op dat A.C. op anderhalf jaar tijd voor 8.000 euro koper en brons binnenbracht bij een metaalhandelaar. En op 18 maart 2021 werd K.V. op straat gespot terwijl ze een tros kabels meezeulde.

De procureur vroeg voor A.C. en K.V. respectievelijk acht en zes maanden cel. A.C. gaf enkel de diefstal van de drie kruisen toe. “Hij wou die niet verkopen, maar thuis bewaren”, pleitte advocaat Jan Dekersgieter. K.V. vroeg tevergeefs de vrijspraak. “Ze werkte niet actief mee aan die diefstal”, pleitte meester Maxime Van Winkel. “Toen haar toenmalige vriend achteraf die kruisen toonde zei ze nog dat hij die terug moest gaan leggen.” (AFr)