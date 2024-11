Ex-bankdirecteur uit De Haan verborg buit van meer dan 30.000 euro van home invasion in plafond en krijgt werkstraf

Een 65-jarige man uit De Haan heeft voor de Brugse rechtbank 80 uur werkstraf gekregen voor witwaspraktijken. De voormalige bankdirecteur verborg liefst 31.200 euro die afkomstig was van een home invasion.

Op 18 augustus vorig jaar drong Kenny P. (41) in De Haan de woning binnen van een toen 62-jarige, minderbegaafde man. Hij bedreigde het slachtoffer met een vuurwapen en knevelde hem met ducttape. Vervolgens ging P. er vandoor met een iPhone en liefst 31.200 euro cash.

Dankzij de belettering op zijn bestelwagen kon de politie de dader snel identificeren. De iPhone werd in de buurt van de feiten aangetroffen op de weg. P. had het geld ondergebracht bij een kennis, die eind oktober spontaan naar de politie stapte. H.Z. (25) uit De Haan verklaarde hoe hij de buit eerst in een bedlade en later in het plafond van een loods had verborgen.

H.Z., een voormalige bankdirecteur, beweerde dat hij niets afwist van de illegale herkomst van het geld. Maar de rechtbank merkte op dat de beklaagde argwaan had moeten hebben toen P. hem ’s ochtends vroeg en in beschonken toestand een pak geld overhandigde. Bovendien had H.Z. al een vijftiental briefjes van 200 euro omgewisseld voor kleinere coupures om de illegale herkomst te verdoezelen.

De rechtbank hield wel rekening met het blanco strafblad van H.Z. Als hij zijn werkstraf van 80 uur niet uitvoert riskeert hij alsnog acht maanden cel. Daarnaast verklaarde de rechtbank 5.000 euro verbeurd. Kenny P. kreeg in april al vier jaar voorwaardelijk voor de home invasion. (AFr)