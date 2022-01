Etalage leeggeroofd in Christinastraat Oostende

Woensdagmiddag stelde een handelaar in de Christinastraat vast dat de etalage van haar kledingzaak was leeggeroofd.

Op de middag komt de handelaar aan de kledingwinkel aan om te openen. Ze ziet dat de etalage leeg is en dat de voordeur geforceerd is met bruut geweld. Bij aankomst stelt de politie vast dat de winkel, na het forceren van de voordeur, grondig is doorzocht en dat men op zoek ging naar de sleutel om de etalage te openen. Het slot van de etalage werd doorgezaagd en meerdere goederen werden ontvreemd. De daders vluchtten nadien in een onbekende richting. De politie onderzoekt verder.