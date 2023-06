Emma waarschuwt voor dieven op Ieperse Esplanade: “Ik weet waar mijn iPad ligt, maar kan niets doen”

Volgens Emma Devoddere uit De Klijte hebben dieven haar gloednieuwe iPad gestolen uit haar bestelwagen op het Esplanadeplein. Via de app Find My Phone weet ze precies waar hij zou moeten liggen, maar de politie kan niets doen. “Ik hoor dat diefstal uit auto’s een plaag aan het worden is in Ieper”, zucht Emma.

De 22-jarige Emma Devoddere uit De Klijte is medezaakvoerder van verhuisbedrijf DHV Verhuizingen & Liftservice. Vorige week donderdag was ze aan het werk op de Esplanade in Ieper toen ze ontdekte dat haar iPad verdwenen was uit haar vrachtwagen.

Find My Phone

“Mijn iPad lag niet zichtbaar voor voorbijgangers, dus je moest echt al in de cabine gaan om de iPad te zien liggen”, vertelt Emma. “Via de app Find My Phone zag ik dat de iPad om 13.30 uur op het Colaertplein lag en om 14.39 uur werd gesignaleerd dat het apparaat werd achtergelaten op een adres in de Stationstraat. Dat gaat echter om een flatgebouw met verschillende appartementen, dus je kan niet achterhalen in welk appartement de iPad precies ligt. Maandag lag die iPad daar nog steeds volgens de app.”

Klacht bij politie

“Zaterdag heb ik klacht ingediend bij de politie, maar ik heb het gevoel dat ze er niet echt veel aan gaan doen. Als ze een iPad vinden met dezelfde code, dan gaan ze mij contacteren”, zucht Emma, die haar miserie deelde op Facebook. “Ik wilde in de eerste plaats mensen verwittigen dat ze moeten opletten voor dieven in het centrum van Ieper. Zo was er meteen iemand die reageerde dat zijn portefeuille onlangs werd gestolen uit zijn auto. Als ik het vertel tegen klanten zeggen ze dat het een plaag aan het worden is in Ieper. Anderzijds vroeg ik ook of iemand iets gezien had. Maandag kreeg ik wel een bericht van iemand uit de Stationstraat die de beelden van het cameraatje van zijn deurbel had bekeken, maar dat leverde niets op.”

Werkmateriaal

“Ik ben een beetje de hoop aan het opgeven. Het is echt jammer, ik had hem nog maar een week en die iPad is mijn werkmateriaal. We zijn met onze firma nog maar pas aan het beginnen in Ieper. Ik zeg al tegen iedereen dat ik ken dat Ieper zo’n toffe stad is. Jammer genoeg zijn er blijkbaar ook mensen van kwade wil.”

Geen plaag

We polsten eens bij de politie Arro Ieper of ze effectief een stijging zien in het aantal diefstallen uit auto’s. “Momenteel hebben wij geen aanwijzingen over een ‘plaag’ aan gauwdiefstallen, zoals wij bijvoorbeeld gekend hebben aan de Palingbeek vorig jaar”, zegt woordvoerder Glenn Verdru. “Gelegenheidsdiefstallen zoals deze komen helaas wel af en toe voor. Een preventietip die we dikwijls meegeven, is de klassieke ‘geen buit, geen dief’. Dit neemt niets weg van de ernst waarmee we deze diefstal opnemen. We leggen de schuld ook niet bij het slachtoffer. Aanvullingen, zoals de laatste plaatsbepaling, zijn zeker welkom. Wettelijk kunnen we echter niet zo maar een aantal appartementsblokken doorzoeken naar dit gestolen goed. Onschendbaarheid van de woning is een belangrijk principe, ook de politie kan dit niet zomaar naast zich leggen.”

(TOGH)