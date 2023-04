Eernegemse poetsvrouw beroofde vijf jaar lang blinden en bejaarden, nu riskeert ze zware celstraf: “Ik heb hulp nodig”

Bijna vijf jaar lang kon ze ongestoord haar gangetje gaan, maar een alerte, oude dame bracht uiteindelijk een einde aan de strooptocht van poetsvrouw S.T. De 27-jarige vrouw uit Eernegem ging meer dan dertig keer aan de haal met geld en juwelen in zorginstellingen en woningen en viseerde daarbij telkens bejaarden of blinden. “En als ze betrapt werd gaf ze zich uit voor inspecteur of politieagent”, aldus de procureur. Opmerkelijk: de vrouw werkt nog steeds in een woon-zorgcentrum.

Als poetsvrouw was S.T. aan de slag in diverse woon-zorgcentra, waaronder Ons Geluk en Godtschalk in Oostende en Riethove in Oudenburg. Maar ook Huis 45, de voorziening voor blinden en slechtzienden in Varsenare, deed beroep op haar diensten. Volgens het openbaar ministerie maakte de Eernegemse zonder enige scrupules misbruik van haar positie en bestal ze naar hartenlust blinden en bejaarden. Ze had het daarbij vooral gemunt op geld en juwelen. S.T. sloeg ook toe bij bejaarden thuis. En soms inde ze dienstencheques zonder de prestaties te leveren.

Snel geld verdienen

Volgens het parket sloeg S.T. tussen juli 2017 en februari 2022 in totaal 34 keer toe. Met het gestolen goudwerk trok ze naar juwelierszaken in Brugge en Torhout of naar een goudwisselkantoor in Roeselare. “Het onderzoek wees uit dat ze in Torhout alleen tussen december 2018 en april 2021 liefst twaalf keer goud ging verkopen, goed voor in totaal 7.500 euro”, verduidelijkte procureur Nathalie Barzeele. “Vermoedelijk pleegde de beklaagde nog veel meer feiten dan diegene waarvoor ze zich vandaag moet verantwoorden. Ze wou snel en gemakkelijk geld verdienen op de kap van de zwakkeren in de maatschappij.”

“Toen ze in juni 2021 betrapt werd in een kamer van een woon-zorgcentrum in Ardooie maakte ze het slachtoffer wijs dat ze een inspecteur was van het OCMW”

In de loop der jaren werd S.T. meermaals verdacht van diefstallen, maar nooit konden de feiten hard worden gemaakt. “Ze werd wel telkens ontslagen maar ze deed gewoon elders weer verder”, ging de procureur verder. “Zo ging ook uiterst koelbloedig te werk. Toen ze in juni 2021 betrapt werd in een kamer van een woon-zorgcentrum in Ardooie maakte ze het slachtoffer wijs dat ze een inspecteur was van het OCMW. Ze sloeg een babbeltje met de bewoonster en ging gewoon weer weg.”

Alerte dame

Maar uiteindelijk bracht een alerte, bejaarde dame een einde aan de strooptocht van S.T. Ze kon de poetsvrouw betrappen, maar die gaf zich prompt uit voor iemand van Ziekenzorg en slaagde er alsnog in om het huis te verlaten met geld en juwelen. Om er zeker van te zijn dat het slachtoffer haar niet langer zou verdenken, belde S.T. haar achteraf op. “Ze gaf zich uit voor een politieagent en loog dat ze de dader van de diefstal te pakken hadden”, aldus de procureur. Maar het slachtoffer liet zich niet afschepen en trok naar het politiekantoor waar ze volkomen uit de lucht vielen. “Je mag fier zijn op jezelf, want je hebt de politie flink geholpen om de dief te vatten”, stak de rechter de bejaarde vrouw een pluim op de hoed.

Psychische problemen

S.T. is de feiten lange tijd blijven ontkennen en pas in mei 2022 ging ze tot bekentenissen over. De procureur vroeg 37 maanden cel. “Ik vraag mij af of ze eigenlijk beseft wat ze al die jaren heeft uitgespookt”, ging Barzeele verder. “Ze heeft pas bekend toen ze geen weg meer uit kon.” Volgens de verdediging lagen psychische problemen aan de basis van de feiten. “Ze was thuis al het probleemkind en kampt met een persoonlijkheidsstoornis”, pleitte haar advocaat. “Ze had ook financiële problemen.”

Therapie

Volgens de verdediging kan S.T. binnenkort voor het eerst op gesprek met een psychiater. “Maar tijdens het onderzoek gaf ze telkens aan geen zin te hebben in therapie”, foeterde Barzeele. Ook de rechter was niet onder de indruk. “Je had al veel eerder hulp kunnen zoeken”, fulmineerde ze. “En je werkt blijkbaar nog altijd in een woon-zorgcentrum.” S.T. kreeg ook zelf het woord. “Het spijt me”, zuchtte ze. “Ik heb hulp nodig.”

De verdediging drong aan op probatievoorwaarden, maar de rechter leek daar niet meteen voor gewonnen. Ze stelde de zaak uit naar 2 oktober om de start van de psychiatrische begeleiding af te wachten en S.T. de kans te geven haar slachtoffers te beginnen terugbetalen. (AFr)