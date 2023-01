Dure vulpen vermist na koningsbezoek

Eind december ging ons Belgisch koningspaar op bezoek bij de vrijwilligers, medewerkers en bewoners van de Zorggroep Heilig Hart in Kortrijk. Speciaal voor die gelegenheid had het personeel een dure Montblanc-vulpen klaargelegd, zodat koning Filip en koningin Mathilde het Gulden Boek zouden kunnen ondertekenen. Die pen is nu spoorloos.

Of de pen gestolen werd, of gewoon verloren is gegaan in het woonzorgcentrum zelf, is niet bekend.