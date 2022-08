Dure aanhangwagen ‘s nachts gestolen bij STS Solutions uit Spiere

Hans Vander Haegen (49), zaakvoerder van de firma STS Solutions uit Spiere, zit in zak en as nadat zondagmorgen een dure aanhangwagen gestolen werd bij zijn bedrijf. “Hij was op slot maar de dieven hingen hem met spanbanden aan hun wagen. Ik moet nu een andere oplossing zoeken om ons materiaal te vervoeren maar het moreel is een beetje zoek.”

Op camerabeelden kon Hans zien hoe de dieven te werk gingen. “Zondagmorgen om 5.09 uur kwamen ze aan in een witte Ford Transit met gedoofde lichten en tien minuten later waren ze al terug weg, met onze aanhangwagen. Die hadden we speciaal voor ons bedrijf laten maken zodat er plaats was voor buizen van zes meter en we er met onze hoogtewerker op konden rijden. De aanhangwagen was pas vier jaar oud en kostte alles samen tussen de 10.000 en 15.000 euro.”

“Normaal zetten we hem altijd binnen maar het is de laatste tijd erg druk en er was geen plaats in onze hangar. Hij was wel op slot maar ik zag de daders op de camerabeelden een zak met spanbanden uithalen, daarmee hingen ze onze aanhangwagen aan hun bestelwagen. Ik denk niet dat ze zo ver zullen geraken maar als ze achteraf het slot opengeslepen hebben, dan kunnen ze overal zijn. De politie heeft de camerabeelden gecontroleerd en doorgespeeld aan de politie van Frankrijk maar daar krijgen ze weinig medewerking, frustrerend voor hen en voor mij. Tijdens de diefstal passeerde ook net een andere wagen langs het bedrijf, we zijn ook naar de inzittenden op zoek want wie weet hebben ze iets gezien.”

De aanhangwagen werd op maat gemaakt voor STS Solutions. © JF

“Voorlopig zal ik een alternatief moeten vinden om ons materiaal te vervoeren. Ik kan wel een nieuwe aanhangwagen kopen maar voor zo’n speciaal model is er een levertermijn van een jaar. Ik hoop dus dat de dieven alsnog gevonden worden. Onze aanhangwagen is herkenbaar aan het zeil met bedrukking van STS Solutions op maar dat zullen de dieven er waarschijnlijk afgehaald hebben.” (JF)