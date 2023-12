Duo uit Menen steelt 10.000 euro van blinde vrouw

Een ex-koppel uit Menen moest zich woensdag in de Kortrijkse correctionele rechtbank verantwoorden voor informaticafraude. Een vriendin van hen vroeg om geld af te halen omdat ze zelf blind is, maar het duo schreef 10.000 euro over naar zijn eigen rekening. Ze riskeren allebei tien maanden cel.

Het koppel leerde de blinde vrouw kennen in een manege. “Ze bouwden een vertrouwensband op en hebben daarna misbruik van haar gemaakt”, zo zei de procureur. “De vrouw was erg hulpbehoevend en op een bepaald ogenblik vroeg ze aan M.B. om geld af te halen. Maar in plaats daarvan schreef hij 10.000 euro over naar de rekening van zijn toenmalige vriendin S.V.”

Schuld

In een eerste verklaring bekende de man de feiten en zei hij dat zijn vriendin niet op de hoogte was, maar daar kwam hij later op terug. In de rechtbank probeerden ze de schuld in elkaars schoenen te schuiven. “Mijn cliënt werd onder druk gezet door S.V., die ermee dreigde dat hij de kinderen nooit meer zou mogen zien als hij niet alle schuld op zich nam”, aldus de advocaat van M.B..

“Daar klopt niks van”, zei de advocaat van S.V. “Mijn cliënte heeft niemand bedreigd. Ze zag dat er plots veel geld op haar rekening verscheen, maar hij maakte haar wijs dat het afkomstig was van een kraslotje.”

Vonnis op 3 januari.