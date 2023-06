Duo steelt jetski maar wordt even later onderkoeld uit zee geplukt

Twee jongen Algerijnen hebben voor de Brugse rechtbank allebei een jaar en drie maanden effectieve celstraf gekregen voor inbraak, diefstal en illegaal verblijf in het land.

In de nacht van 21 op 22 september vorig jaar forceerden Fethi G. (25) en Lahcen I. (24) een rolluik en een houten deur van een redderspost in Bredene. Ze rolden een aanhangwagen met jetski tot op het strand en lieten het vaartuig te water.

Wat hun bedoeling juist was is niet duidelijk maar onderzoek wees wel uit dat de twee richting Nederland voeren. De Nederlandse scheepvaartpolitie trof de jetski aan in volle zee. De beide Algerijnen zaten er nog steeds op en waren onderkoeld.

Illegaal verblijf

Opmerkelijk: daags voor de diefstal waren G. en I. dezelfde reddingspost al binnengedrongen door een rolluik te forceren en een raam open te breken. Ze werden toen op heterdaad betrapt.

Voor hun proces kwamen ze niet opdagen. Voor de inbraak en de diefstal kregen ze een jaar cel. Voor het illegaal verblijf kregen ze er nog eens drie maanden celstraf bovenop. (AFr)