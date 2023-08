Duo riskeert vijf jaar cel voor 48 diefstallen in luxeboetieks aan de kust

Vier Roemenen moeten zich voor de Brugse rechtbank verantwoorden voor een hele resem diefstallen in dure kledingzaken, hoofdzakelijk aan de kust. De twee kopstukken, Costel G. (33) en Mihail L. (44), riskeren vijf jaar effectieve celstraf. In hun woning werd voor 13.000 euro aan gestolen kledij aangetroffen. En uit een notitieboekje bleek dat ze al voor een groter bedrag gestolen kledij hadden doorverkocht.

Op 7 oktober vorig jaar sloegen dieven liefst vijf keer toe in luxeboetieks in Knokke-Heist. Op basis van camerabeelden kwam een verdachte Opel Meriva in beeld. Toen de wagen op 4 november opnieuw werd gespot door de politie werden de inzittenden, Costel G. (33) en Mihail L. (44), in de boeien geslagen. De beide Roemenen hadden naast een dieventas ook een ‘jammer’ bij zich om alarmsystemen te omzeilen.

In de woning van G. en L. in Roeselare troffen de speurders voor liefst 13.000 euro aan gestolen kledij aan. En in een vuilniszak staken 169 losgemaakte alarmsystemen. Er werd ook een notitieboekje gevonden waarin de beklaagden netjes bijhielden wat ze allemaal gestolen hadden. “Daaruit bleek dat ze al voor meer dan 18.000 euro gestolen goederen hadden doorverkocht”, aldus procureur Frank Demeester. “De beklaagden stonden ook al in Duitsland en Roemenië gekend voor diefstallen.”

G. en L. konden aan liefst 48 winkeldiefstallen gelinkt worden in onder meer Knokke, Brugge, Oostende, Nieuwpoort, Middelkerke, Koksijde, Eeklo, Aalst en Leuven. En dat in een periode van amper een maand. Tijdens hun proces wees Costel G. zijn kompaan Mihail L. aan als organisator. Die laatste ontkende dat niet. “Hij stal om zijn heroïneverslaving te bekostigen”, pleitte de advocate van L. “Maar na tien maanden voorhechtenis is hij nu clean.” De beiden mannen vroegen een mildere straf met uitstel.

In de zaak staat ook nog een 43-jarige Roemeen terecht. I.C. zou bij de vijf feiten in Knokke betrokken zijn geweest en riskeert zes maanden cel. Zelf vraagt hij de vrijspraak. “Hij mocht na zijn arrestatie op 12 januari meteen beschikken”, stelde zijn advocaat. De 34-jarige vriendin van Costel G. kijkt aan tegen een jaar cel. Maar ook zij ontkent elke betrokkenheid. “Zij is niet de blonde vrouw uit de camerabeelden”, stelde haar advocaat. De uitspraak volgt op 31 augustus. (AFr)