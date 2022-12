Duo riskeert tot 50 maanden cel voor plundertocht die eindigde in Colruyt van Pittem

Twee Georgiërs moeten zich voor de Brugse strafrechtbank verantwoorden voor een hele resem winkeldiefstallen. De twee sloegen op 51 dagen tijd liefst 58 keer toe in Colruyt- en Okay-filialen over heel het land.

Het onderzoek ging van start na feiten in de Colruyt-winkel in Pittem. Op camerabeelden was te zien hoe twee mannen met flessen drank aan de haal gingen. Ze verplaatsten zich in voertuigen met Duitse of Franse nummerplaten. Een van de wagens kon op 16 april staande worden gehouden na feiten in Rochefort en Marche-en-Famenne. Aan boord zat Georgiër Shalva T. (33). Ook zijn kompaan Giorgio O. (28) kon worden geïdentificeerd, maar de man kon nog niet worden geklist.

Volgens het gerecht pleegden T. en O. op amper 51 dagen tijd liefst 58 diefstallen in Okay- en Colruyt-filialen in heel het land. Naast Pittem sloegen ze toe in onder meer Oudenburg, Gistel, Ichtegem, Kortemark, Ardooie, Koekelare, Tielt, Deinze, Brakel, Herentals, Roosdaal en Libramont. Daarbij hadden ze het telkens gemunt op flessen alcoholische dranken en tabakswaren. “De totale waarde van de buit bedroeg 14.000 euro”, verduidelijkte de procureur.

Voor Shalva T. vroeg de procureur 40 maanden effectieve celstraf. Hij betwistte de feiten niet. “Mijn cliënt heeft het gros van de buit zelf opgerookt en uitgedronken”, pleitte zijn advocaat Jorn Verminck. “Mijn cliënt zit intussen al heel lang in voorhechtenis. Hopelijk kan hij nog op enige mildheid rekenen.” Giorgio O. riskeert bij verstek 50 maanden effectief. De rechtbank doet uitspraak op 4 januari. (AFr)