Duo riskeert 37 maanden effectieve celstraf voor inbraken in onder meer De Haan, Brugge en Ieper

Twee Georgiërs riskeren voor de Brugse rechtbank 37 maanden effectieve celstraf voor een vier woninginbraken en zes pogingen daartoe.

Het gerecht had David B. (36) en Gocha K. (50) in het vizier na een inbraak en een inbraakpoging op 30 augustus vorig jaar in De Haan. De daders gingen toen aan de haal met enkele toestellen van Apple en die kon het gerecht lokaliseren in de buurt van Grande-Synthe in Noord-Frankrijk. Uit camerabeelden bleek dat een Volkswagen Bora vanuit die regio via de E40 naar De Haan was afgezakt. De wagen kon ook nog worden gelinkt aan feiten in Ieper en Brugge.

Inbrekersmateriaal

Op 18 september kon de politie de wagen onderscheppen in de politiezone Damme/Knokke-Heist. Bestuurder David B. en passagier Gocha K. hadden allerlei inbrekersmateriaal, zoals handschoenen en schroevendraaiers, bij. “Onderzoek van hun gsm’s wees uit dat ze op 10 en 11 september ook al naar België reden om feiten te plegen in Gavere, Sint-Martens-Latem, Deinze en De Pinte”, stelde procureur Joke Vanbelle. “Ze hadden het vooral gemunt op elektronica en juwelen maar maakten ook schoenen en zonnebrillen buit.”

B. als K. liepen in 2015 al een veroordeling op en riskeren nu elk 37 maanden cel. Omdat David B. bij de controle een vals Grieks rijbewijs op zak had riskeert hij bijkomend vier maanden cel. Gocha K. gaf drie feiten toe. Zijn advocaat Nino Darsalia drong aan op mildheid. “Hij zit ten slotte al zeven maanden in voorhechtenis”, pleitte hij. “Als hij vrijkomt zal hij terugkeren naar Georgië. David B. ontkent dat hij iets met de inbraken te maken heeft.

De rechtbank doet uitspraak op 24 mei. (AFr)