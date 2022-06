Duo krijgt twee jaar cel voor reeks inbraken in mobilhomes in Blankenberge

Een Syriër en een Fransman hebben voor de Brugse rechtbank twee jaar celstraf met uitstel gekregen voor negen inbraken en informaticabedrog. Ze hadden het vooral gemunt op mobilhomes.

Syriër Milod B. (32) en Fransman Karim B. (27) werden op 3 augustus vorig jaar op heterdaad betrapt tijdens een inbraak in een mobilhome in Blankenberge. Ze hadden die dag al vier gelijkaardige inbraken gepleegd in de badstad. De twee maakten onder meer drie iPads, drie laptops, twee gsm’s, een rugzak, hemden, sigaretten en een GoPro buit. B. had bij zijn arrestatie bovendien een busje pepperspray op zak.

Verder onderzoek linkte de twee aan nog vijf andere inbraken in de loop van de maand juli in Etterbeek, Vorst, Elsene en Oostende. Daarbij werden nog eens zes laptops, drie portefeuilles en twee fietsen gestolen. Met een gestolen bankkaart deden ze voor 150 euro aankopen in een nachtwinkel. Karim B. stal op 29 juli ook nog een elektrische fiets in Gent.

De twee zitten intussen bijna tien maanden in voorhechtenis maar mogen nu dus de gevangenis verlaten. (AFr)