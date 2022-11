Duizenden euro’s werkmateriaal gestolen uit bestelwagens in Klerken en Esen

Dieven hebben afgelopen nacht voor tienduizenden euro’s aan materiaal gestolen bij twee inbraken in bestelwagens in Klerken en Esen. Zowat alle klein werkmateriaal werd meegenomen. “Ik ben minstens 10.000 euro materiaal kwijt. Een enorme tegenslag terwijl ik net volop aan het investeren ben in mijn zaak”, zegt sanitairman Frederik De Maet (30) uit Klerken.

Voor Frederik uit Klerken en Marijn uit Esen was het woensdagochtend een slecht begin van de dag. Net toen ze wilden vertrekken om naar een werf te gaan merkten ze op dat ze het slachtoffer werden van een inbraak in hun bestelwagen.

Anderhalf jaar bezig

“Ik heb net een nieuwe bestelwagen gekocht”, zegt Frederik De Maet (30) uit Klerken die als zelfstandige aan sanitair en verwarming doet. “De vorige stond altijd onder mijn raam waar ik slaap. Deze had ik nu op de oprit geplaatst met de achterkant naar de straat toe omdat er daar openbare verlichting hangt. Toen ik ’s ochtends wou vertrekken zag ik een controlelampje dat het slot achteraan open was. Bij nazicht bleek die met een schroevendraaier te zijn geforceerd. Binnen bleek alles geroofd te zijn wat ze konden. Een vijftiental toestellen zoals boormachines, tangen, schieters en een dure kernboormachine en persmachine waren weg. Net als alles op batterijen. Alles samen goed voor zeker 10.000 euro aan materiaal. Dat is een enorme domper voor iemand die anderhalf jaar bezig is en volop investeert in zijn zaak. Bovendien ben ik ook aan het bouwen. Het is ook ellende voor mijn werven. Ik kan wel wat materiaal lenen van mijn vader maar zal ook alles opnieuw moeten aankopen.”

Hele bestelwagen leeg

Ook Marijn Declerck (34) uit Esen werd slachtoffer. Hij werkt bij Stibegro uit Staden die grondwerken doet en afsluitingen maakt. “De diefstal gebeurde toen mijn bestelwagen aan mijn deur in de Vladslostraat in Esen stond. Ik merkte de diefstal pas op toen ik op de koer in Staden aankwam”, zegt Marijn. “Toen kreeg ik de melding dat de achterdeur niet goed dicht was. Daar merkte ik op dat er een gat gemaakt was in het slot van de bestelwagen. Die bleek helemaal leeggemaakt te zijn. Een tiental toestellen zoals elektrisch materiaal, een stroomgroep, alles op batterijen en zelfs de radio werd meegenomen. Alles samen zeker 8.000 euro waarde. Dit zorgt zeker voor problemen op het werk want alles van werken met dat gereedschap kan ik niet doen. Enkel grondwerken lukken nu nog. Wellicht zal mijn baas die toestellen ook opnieuw moeten aankopen.”

Politiezone Polder heeft weet van de twee feiten en onderzoekt de zaak. Wie tips heeft kan met hen contact opnemen. (JH)