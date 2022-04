‘Drummer van Frans Bauer’ eindelijk in de cel

De notoire oplichter Rik W. (58) uit Bavikhove zit in de cel. Tegen de man lopen diverse onderzoeken wegens oplichting, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschriften. Hij ronselde onder andere sponsorgeld bij cafébazen voor fictieve sportwedstrijden.

Tientallen cafébazen in de ruime regio in het zuiden van West-Vlaanderen kregen de voorbije maanden met Rik W. te maken. De man stapte hun café binnen, trakteerde alle aanwezigen een rondje en hing grote verhalen op over allerlei evenementen die hij organiseert. De caféklanten hingen aan zijn lippen, de cafébazen kregen de vriendelijke vraag om wat sponsorgeld, bij voorkeur cash. Zo betaalden ze bijvoorbeeld om op de dag van het sportevenement een tent op het parcours te mogen zetten waar ze drank en eten zouden mogen verkopen. Alleen: die evenementen bestonden alleen in de fantasie van Rik W.

Die fantasie kende overigens geen grenzen. “Hij vertelde dat hij vroeger nog gekoerst had en nu nog altijd in dat wereldje zat”, getuigde cafébaas Pedro Naert van de Chasse Patate in Bavikhove eerder in deze krant. “Meer zelfs: hij zou op 15 januari een cyclocrosswedstrijd organiseren in Bavikhove. Hij had al contact opgenomen met het stadsbestuur om straten te laten afzetten en met de brandweer om aan water te geraken om de fietsen mee schoon te spuiten. Het leek allemaal goed geregeld”, klonk het.

Nederlands accent

Toen een handvol cafébazen in de gaten begon te krijgen dat ze bedrogen waren, volgden er klachten bij de politiezone Vlas en Gavers. Al snel bleek dat er tientallen cafébazen in de val van Rik W. gelopen waren. De man staat nochtans al jaren bekend als gewiekste oplichter. Al in 2007 kreeg hij drie jaar cel omdat hij maar liefst 125 cafés in Oost- en West-Vlaanderen oplichtte door sponsorgeld te vragen voor fictieve evenementen. Daarbij stelde Rik W. zichzelf soms voor als ‘de drummer van Frans Bauer’ en sprak hij met een Nederlands accent. In 2015 kwam daar nog eens 37 maanden celstraf bij, opnieuw voor talloze oplichten van cafés en zelfstandigen.

Volgens onze informatie is Rik W. op 14 maart opgepakt door de politie. Het parket besliste om hem voor te leiden voor de onderzoeksrechter. Die besloot om Rik W. aan te houden. Het onderzoek gaat ondertussen verder. Het wordt voor de politie een hele klus om alle slachtoffers te verhoren en de totale schade op te meten.