Drugsverslaafde gastarbeider die in Middelkerke roltabak stal om heroïne te kopen mag cel verlaten

Een 29-jarige Portugees heeft in de Brugse rechtbank achttien maanden celstraf met uitstel gekregen voor negen winkeldiefstallen.

Op 9 juli probeerde Cristiano R. in de Colruyt in Middelkerke de kassa te passeren met een gestolen pakje roltabak. De man werd betrapt en kon op basis van zijn werkkledij gelinkt worden aan nog acht andere tabakdiefstallen in Middelkerke en Antwerpen. R. bleek voor een bouwfirma aan de slag in Middelkerke waar hij samenwoonde met enkele andere gastarbeiders. Daar trof de politie drugsattributen aan.

Het onderzoek wees uit dat de Portugees de gestolen pakjes roltabak op het Sint-Jansplein in Antwerpen ruilde tegen heroïne. “Hij is zo ver heen dat hij zelfs het eten stal van zijn collega’s op de werf”, verduidelijkte de procureur. “En in gevangenis stal hij een flesje alcoholgel.” Volgens de verdediging kickte R. intussen af van de drugs. “Hij is in de gevangenis zelfs als kapper aan de slag”, pleitte zijn advocaat. “Hij zit intussen vijf maanden in voorhechtenis en heeft spijt over zijn daden.” (AFr)