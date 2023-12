Dronkenlap steelt BMW in Brugge, maar valt al na enkele meters stil: 90 uur werkstraf

Een 26-jarige Pool heeft voor de Brugse rechtbank 90 uur werkstraf gekregen voor diefstal en vernielingen. P.W. liet zich op knullige wijze inrekenen.

Op 15 maart vorig jaar drong P.W. een appartementsgebouw in Sint-Andries binnen en brak er alle brievenbussen open. Van verschillende bewoners bleek de post verdwenen. Op camerabeelden was te zien hoe de beklaagde bruut geweld gebruikte en duidelijk beschonken was. Toen de politie de Pool even later inrekende, kon hij zich naar eigen zeggen niets meer herinneren. Hij herkende wel zichzelf op de beelden.

Stilvallen op de weg

Een achttal maanden later ging P.W. opnieuw op dievenpad. Kort voor middernacht drong hij in Brugge een woning binnen en ging er aan de haal met een BMW. Ver geraakte hij evenwel niet, want nog voor de woning van de slachtoffers viel hij stil in het midden van de rijweg. Daar kon de politie hem even later van achter het stuur plukken. De man was zwaar boven zijn theewater.

Als P.W. zijn werkstraf niet correct uitvoert, wacht hem twaalf maanden cel. Aan twee burgerlijke partijen moet hij in totaal ruim 3.800 euro schadevergoeding betalen. (AFr)