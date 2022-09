Dronken tiener pleegt gewapende overval op nachtwinkel en riskeert drie jaar cel

Een achttienjarige Oostkampenaar riskeert voor de Brugse rechtbank drie jaar cel voor een reeks gewelddadige feiten, waaronder een gewapende overval op een nachtwinkel in Middelkerke.

Op 25 maart – hij was toen net meerderjarig – ging Ryan C. in Middelkerke met 30 euro aan de haal uit de merchandisestand van muziekgroep Kommil Foo. Hij kocht met het geld een fles vodka en maakte die soldaat. Vervolgens bedreigde hij twee minderjarigen met een vuurwapen en dwong hen om hun step af te geven. Daarna trok hij naar een nachtwinkel war hij de uitbater met het wapen bedreigde en rake klappen gaf. Hij maakte een fles rode wijn en twee pakjes sigaretten buit. Eerder die dag had hij in Nieuwpoort ook al iemand met het wapen bedreigd.

Volgens zijn advocate kan C. zich door de vodka niet veel meer herinneren van de feiten. “Hij heeft die fles op een paar uur tijd helemaal alleen uitgedronken”, pleitte ze. Ze vroeg om C. voorwaarden op te leggen zodat hij zijn drankprobleem kan aanpakken. De jongeman drukte zijn spijt uit.

Of het een echt vuurwapen ging is niet duidelijk. De politie kon het niet aantreffen bij C. en de jongeman wou er ook zelf geen verklaringen over afleggen. De rechter doet uitspraak op 4 oktober. (AFr)