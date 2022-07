Dronken man steelt elektrische fiets… van andere dronken man die naar ziekenhuis ging na valpartij in Torhout

Bizarre feiten afgelopen weekend ter hoogte van het AZ Deltaziekenhuis campus Rembert in Torhout. Nadat een dronken man ‘s nachts ten val was gekomen met zijn elektrische fiets reed hij zelf naar de spoeddienst waar hij zijn tweewieler buiten parkeerde. Die bleek nadien echter gestolen te zijn … door een andere dronken man die door de politie zittend langs de weg werd aangetroffen en door hen naar het ziekenhuis werd gebracht.

De politie kreeg rond 4.30 uur melding dat er een 23-jarige man op de grond zat langs de baan ter hoogte van het kruispunt van de Oostendebaan met de Diksmuidebaan in Torhout. De man verklaarde dat hij te voet onder weg was naar Brugge, een fikse wandeling.

Omdat hij echter zichtbaar onder invloed was stelde de politie voor hem naar huis te brengen. Omdat de man echter gewond was aan de pols bracht de politie hem eerst naar het AZ Deltaziekenhuis campus Sint-Rembert voor verzorging.

Vermoeden

De man werd afgezet aan de spoedafdeling en de politie vertrok. Kort daarna werd de politie echter gevraagd om terug te keren naar het ziekenhuis. Een half uur eerder was en 31-jarige man uit Torhout immers de spoedafdeling binnengegaan nadat hij op zijn elektrische fiets werd aangereden door een voertuig waarvan de bestuurder vluchtmisdrijf pleegde.

De man ging zelf lichtgewond naar het ziekenhuis en stalde zijn tweewieler buiten aan de spoedafdeling. Nadat de politie de 23-jarige van het eerste feit afzette bleek die echter buitengewone interesse te tonen voor de tweewieler. Hij nam die mee en ging er vandoor.

Eenmaal de politie op de hoogte was van de diefstal vermoedden ze snel dat de 23-jarige er iets mee te maken had. Dat klopte want ze kwamen de man tegen langs de Torhoutsesteenweg in Zedelgem. Daar konden ze de elektrische fiets terugnemen.

De man legde een positieve ademtest af. De 31-jarige man kreeg die echter niet terug want ook hij bleek onder invloed van alcohol te zijn en legde eveneens een positieve ademtest af. Hij kreeg zijn fiets pas na zes uren terug.

