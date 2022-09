Dronken dief tuimelt met gestolen fles wodka tegen geparkeerde wagen op supermarktparking in Torhout

Een 48-jarige Torhoutenaar met een zwaar drankprobleem riskeert voor de Brugse rechtbank vijftien maanden celstraf voor diefstallen.

C.V. had het vooral gemunt op flessen drank in Torhoutse warenhuizen. Op 19 oktober 2020 ging hij met een fles gin aan de haal in de Carrefour-winkel op de wijk Don Bosco. Bij zijn vlucht duwde hij enkele klanten aan de kant. Op 7 september vorig jaar ging V. met een fles wodka aan de haal bij Colruyt.

“De beklaagde was zodanig dronken dat hij op de parking tegen een geparkeerd voertuig tuimelde”, verduidelijkte de procureur. “De beklaagde bij de politiezone Kouter goed gekend als probleemgeval.” C.V. moet zich in totaal voor drie diefstallen verantwoorden. De man kwam donderdag niet opdagen voor zijn proces. De rechter doet uitspraak op 27 oktober. (AFr)