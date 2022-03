Drieste inbreker staakt meerdere pogingen nadat bejaarde vrouw wakker wordt

In de Doktersweg in De Panne werd in de nacht van woensdag op donderdag geprobeerd om in te breken in een villa. Die nacht hoorde een bejaarde vrouw rond 00.30 uur lawaai.

De vrouw werd uit haar slaap gerukt door een gebonk. Ze ging naar beneden en stelde vast dat een raam beneden gebarsten was. Omdat ze niemand zag, dacht ze er niet aan om de politie te verwittigen. Mogelijk wist ze toen niet dat het om een inbraakpoging ging.

Boordsteen tegen ruit

Toen ze opstond echter bleek dat men op vier verschillende plaatsen gepoogd had om in te breken. De elektrisch aangedreven garagepoort, een kantelpoort, stond zo’n tien centimeter open. Tussen een zijdeur stak nog een schroevendraaier maar men slaagde er niet in de deur volledig te forceren. Ook via de voordeur lukte men er niet in de woning te betreden en uiteindelijk werd er uit de tuin een boordsteen genomen en werd deze in een ruit gegooid. De ruit barstte maar brak niet. Vermoedelijk werd de drieste inbreker verrast door de inwoonster en staakte hij de inbraakpogingen. Pas toen alle schade werd ontdekt werd de politie verwittigd. De politie is nu een onderzoek gestart naar de feiten. (JH)