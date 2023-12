Drieste inbreker richt veel schade aan en laat bloedspoor na in apotheek Mahieu in Kortemark

Zowel in Kortemark als buurgemeente Torhout werd dinsdagnacht ingebroken in een apotheek. In Torhout ging de inbreker stil en snel te werk, in Kortemark ging het om een drieste inbraak. “Hij forceerde een raam met een steen, verwondde zich toen hij door het glas binnenging en liet een bloedspoor en veel wanorde na”, zegt apotheker Nancy Mahieu (51) in Kortemark. In beide gevallen werd geld gestolen.

De politiezones Polder en Kouter onderzoeken of beide inbraken iets met elkaar te maken hebben. Het is opvallend dat er in twee apotheken in buurgemeenten op zeven kilometer van elkaar ingebroken werd. Maar tussen de twee inbraken zat drie uren tijd en hoe de inbreker te werk ging scheelt nogal.

Steen door raam

Bij apotheek Mahieu op het Stationsplein in Kortemark werd flink wat schade aangericht. “Ik werd om 3.34 uur gebeld door de alarmcentrale dat er glasbreuk was”, zegt apotheker Nancy Mahieu (50). “Toen was er nog niets te zien. Vanuit onze apotheek in Sint-Baafs-Vijve konden we alle lichten in Kortemark al preventief aansteken. Korte tijd later belde de politie om te zeggen dat er effectief ingebroken was. Daarna reed ik snel naar Kortemark. Het bleek dat onze bovenbuur alles zowat gezien heeft en de politie belde. Een onbekende man schopte eerst hard door het raam en gooide er vervolgens een grote steen door. Nadat het glas gebarsten was ontstond er een gat en daar wurmde hij zich door naar binnen.”

Bloedsporen

Bij het binnendringen verwondde de inbreker zich stevig. “Overal in de apotheek lagen bloedsporen”, vervolgt Nancy. “Maar daar leek de man zich niet aan te storen. Hij zou tien minuten binnen hebben gezeten en richtte een grote wanorde aan. Alle kasten waren opengetrokken, tot achteraan in de bureauruimtes. Overal hing wat bloed. Hij was duidelijk op zoek naar geld. Uiteindelijk kon hij een kleine duizend euro stelen. Omdat hij eerst ook alle elektriciteit uitschakelde en zo de computers ontregelde konden we woensdag nog niet openen. Er zal ook flink wat poetswerk nodig zijn.” Voor Nancy is het de eerste inbraak in de apotheek in Kortemark, die ze daar al 16 jaar runt.

Link met Torhout?

De politiezones Polder en Kouter delen informatie uit over beide inbraken. Of er een link bestaat en of het om dezelfde dader gaat is nog niet duidelijk. In beide gevallen kwam het labo van de politie ter plaatse voor een sporenonderzoek. In Kortemark werd ook een speurhond ingezet. (JH)