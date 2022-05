Drieste inbraak in appartement boven kledingzaak Star Boulevard in Torhout: uitbater Enrico voor 40.000 euro bestolen

De 21-jarige Enrico Vanthomme, uitbater van kledingzaak Star Boulevard in Torhout, werd zaterdag het slachtoffer van wel érg drieste inbrekers. Terwijl hij over de middag klanten bediende beneden roofden twee vrouwen zijn appartement boven leeg. Ze stalen liefst 40.000 euro juwelen, geld en handtassen. “Ik geloof echt dat ze me volgden op Instagram om toe te slaan”, zucht Enrico.

Sinds een jaar baat Enrico, oorspronkelijk uit Staden, de dameskledingzaak Star Boulevard uit in Torhout. Het pand werd fraai verbouwd. Beneden zit de winkel, de toegangsdeur vlak naast de zaak leidt naar het duplexappartement van Enrico. Zaterdag over de middag was Enrico bezig klanten te helpen in zijn zaak. Wat hij niet wist is dat twee vrouwen intussen zijn appartement boven binnen gingen en daar een ware rooftocht hielden.

40.000 euro gestolen waar

“Ik merkte het pas op toen in na sluitingstijd naar boven ging en erg schrok”, zegt Enrico aangedaan. “Al mijn goudwerk was verdwenen. Daar zitten echte familiestukken tussen die absoluut onvervangbaar zijn en emotioneel van onschatbare waarde zijn. Die zitten al tientallen jaren in de familie. Maar ook drie dure handtassen van Chanel, die ik kocht in Londen toen de pond wat goedkoper was, zijn gestolen. Die kostten toen 5.000 euro het stuk. Ook een duur uurwerk, portefeuille en een flinke som cash geld werd gestolen. In totaal bedraagt de buit 40.000 euro. Een ramp vind ik het. Ik ben erg echt van aangedaan.”

Twee minuten binnen

Op camerabeelden werd de inbraak perfect vastgelegd. “Twee vrouwen met mondmasker stonden plots aan de voordeur. Die is nochtans beveiligd met speciale sloten maar met een kaart stonden ze toch in 10 seconden binnen. Ze gaven mijn chihuahua een schop en sloten die op. Vervolgens hadden ze nauwelijks twee minuten nodig om alles te roven. Ze bleken zelfs nog langere tijd in het gebouw geweest te zijn en op beelden was te zien dat iemand buiten de wacht hield.”

Gevolgd op Instagram

Sinds de inbraak heeft Enrico schrik. “Ik ben er zeker van dat ze op voorhand tips hebben verzameld”, vervolgt Enrico. “Op weekdagen ben ik over de middag niet open, op zaterdag wel. Dus wisten ze dat ze nét dan moesten komen. Volgens mij hebben ze me ook gevolgd via Instagram. Ik was daar nogal op actief en had 35.000 volgers. Ik hou enorm van mode en heb een vrij dure smaak. Op Instagram zette ik wel eens wat beelden als ik iets leuks had kunnen kopen, na hard werken. Volgens mij hebben ze al die beelden gezien en hebben ze daarna het perfecte moment afgewacht om toe te slaan. Ik heb zoveel schrik nu dat ik prompt mijn Instagram verwijderde.”

Vrouwen al geïdentificeerd

Enrico deed uiteraard onmiddellijk aangifte bij de politie die langs kwam voor de vaststellingen. Daarbij werden de camerabeelden overgemaakt. De vrouwen werden ook gefilmd zonder mondmasker, duidelijk herkenbaar. En opvallend: de politie weet volgens Enrico al wie de vrouwen zijn. “Ze herkenden ze van eerdere dossiers want ze zijn blijkbaar al opgepakt en veroordeeld geweest”, zegt hij. “Het gaat om twee zigeunervrouwen die rondtrekken en dat maakt het zo moeilijk om hen opnieuw te vatten. Maar hun namen zijn bekend en ik hoop dat de politie hen kan vatten. Maar ik heb ook geen ijdele hoop: het goud, mijn spullen en mijn geld zie ik wellicht niet terug. En dat is voor mij een ramp. Mijn zaak is nu 1 jaar opgestart en begon goed te draaien. Dat verlies goedmaken zal héél veel tijd en energie kosten. Ik schrap alvast mijn verlof dit jaar.” (JH)