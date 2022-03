Drie verdachten van inbraken in Knokke-Heist aangehouden

De lokale politie Damme/Knokke-Heist kwam na intens speurwerk drie Georgische mannen op het spoor die verdacht worden van enkele inbraken in appartementen in Knokke-Heist.

Het politieteam kreeg het drietal maandag in het vizier nadat hun wagen na eerdere inbraken op de camerabeelden opdook.

Een undercoverploeg kon de veertiger en de twee dertigers oppakken toen ze uit Knokke-Heist wilden wegrijden.

Het drietal is ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden. De politie onderzoekt of ze ook nog voor andere feiten in aanmerking komen.