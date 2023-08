Drie verdachten opgepakt nadat ze twee mannen van gouden ketting beroven

Zondagnacht werd een Brit (geboren in 2002) in de Kapellestraat in Oostende door drie verdachten van zijn gouden ketting beroofd. Dankzij camerabeelden kon het drietal snel ingerekend worden.

De grijpdiefstal kon gelinkt worden aan een gelijkaardig feit zaterdagmiddag in de Vindictivelaan in Oostende. Toen werd een man uit Ichtegem (geboren in 1965) door twee verdachten op een gelijkaardige manier van zijn ketting beroofd. De opgepakte verdachten beweerden alle drie nog minderjarig te zijn, maar dat bleek slechts voor twee van hen effectief het geval. De meerderjarige verdachte werd ondertussen aangehouden door de onderzoeksrechter.