Drie verdachten gearresteerd na reeks woninginbraken in Blankenberge

In Blankenberge probeerden inbrekers in de nacht van 28 op 29 juni in verschillende woningen binnen te dringen. Meerdere woningen liepen schade op en er werd heel wat buitgemaakt. Drie verdachten werden ondertussen gearresteerd.

In die nacht van 28 op 29 juni werden maar liefst 14 woningen bezocht door inbrekers. In vier huizen slaagden ze ook effectief in hun opzet om in te breken en buit mee te nemen.

Na een goede samenwerking tussen de politiezone Blankenberge/Zuienkerke, de WPR en het parket West-Vlaanderen konden drie verdachten gearresteerd worden. De mannen, tussen de 25 en 35 jaar oud, werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hen heeft aangehouden.

Een deel van de gestolen goederen zal gerecupereerd kunnen worden.