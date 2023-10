Drie van de vier verdachten beruchte zadeldievenbende langer in cel, uitstel voor vierde verdachte

De beruchte zadeldievenbende verscheen dinsdagochtend voor een eerste maal voor de Brugse raadkamer. Het viertal werd vorige week geklist door de federale gerechtelijke politie nadat ze al ruim twee jaar lang dure zadels ontvreemden uit heel wat Vlaamse maneges. Drie van hen blijven alvast een maand langer in de cel, de zaak van de vierde verdachte werd met een week uitgesteld.

De zaakvoerders van heel wat Vlaamse paardenpensions leefden de voorbije maanden in angst. Een dievenbende struinde manege na manege af om dure paardenzadels te stelen. De beruchte zadeldievenbende stal honderden zadels op tientallen plaatsen in heel het land. Ook in West-Vlaanderen hielden de dieven halt, onder meer in Knokke-Heist, Snaaskerke, Diksmuide en Oostduinkerke werden ook enkele maneges het slachtoffer van de wanpraktijken.

Dezelfde werkwijze

De beruchte zadeldievenbende kon twee jaar lang hun gang gaan, tot de federale gerechtelijke politie van West-Vlaanderen het viertal vorige week kon klissen. Na intensief onderzoek kon de federale gerechtelijke politie, met ondersteuning van de centrale diensten, vier verdachten in de boeien slaan. De gewiekste dievenbende ging telkens op dezelfde manier te werk: de feiten werden ’s nachts gepleegd waarna de buit onmiddellijk werd overgebracht naar een manege in de provincie Antwerpen. De politie had de werkwijze door en kon de verdachten zo op heterdaad betrappen.

Vorige week werden twee personen opgepakt in Henegouwen en ook in de Kempen werden de vermoedelijke helers gearresteerd. Het viertal verscheen dinsdag voor een eerste maal voor de Brugse raadkamer. Die besliste om de aanhouding van drie van hen te verlengen met een maand. Een zaak, van de vierde verdachte, werd uitgesteld naar volgende week op vraag van de advocaat. (CC)