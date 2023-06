Drie Roemenen opgepakt voor diefstal van dure handtassen en juwelen in Kortrijkse antiekzaak: “Ze maakten gat in de muur”

In februari vorig jaar werd een diefstal met braak gepleegd in een gerenommeerde antiekzaak te Kortrijk. Via het aangebouwde leegstaande pand van een voormalige bank werd een gat in de muur gekapt om tot in de antiekzaak te geraken.

De eigenares verkocht, naast het antiek, ook diverse handtassen van gekende merken zoals Louis Vuitton, Valentino, Gucci, Prada, Chanel, Dior, Goyard, Fendi; maar ook juwelen van Hermes en Jaeger Le Coultre. Er werden in totaal minstens 84 handtassen gestolen ter waarde van 200.205 euro en 16 armbanden van Hermes, twee gouden ringen met briljant en twee horloges van Jaeger Coultre. Vermoedelijk hadden de daders voorkennis.

Online gezet

Via het slachtoffer werd vernomen dat minstens een deel van de gestolen handtassen te koop werd aangeboden op een aantal Roemeense online verkoopplatformen met adres in Boekarest. Inmiddels werden een aantal van deze handtassen effectief ook aangetroffen in Roemenië, dit naar aanleiding van de uitvoering van een Europees Onderzoeksbevel.

Drie Roemenen

Na doorgedreven speurwerk van PZ VLAS konden ook drie Roemeense verdachten geïdentificeerd worden. Eén van deze personen werd inmiddels opgepakt in Nederland en overgeleverd. Hij bevindt zich sinds februari in voorlopige hechtenis. Twee andere verdachten werden inmiddels ook gearresteerd in Frankrijk en wachten daar op hun overlevering naar België.