Drie personen aangehouden na grijpdiefstal in Knokke-Heist

De lokale politie Damme/Knokke-Heist pakte in samenwerking met de lokale politie Oostende vier mannen op na het plegen van een grijpdiefstal eerder in Knokke-Heist.

Op donderdagavond 10 augustus benaderden drie mannen het slachtoffer in de buurt van het Driehoeksplein. De verdachten slaagden erin het polshorloge van het slachtoffer te ontfutselen. Het slachtoffer merkte dit op, zette de achtervolging in en verwittigde meteen de politie. Na een korte zoekactie werd een van de verdachten opgepakt in het IJzerpark in Knokke-Heist.

Met behulp van het cameranetwerk konden ook de ontbrekende verdachten geïdentificeerd worden. De lokale politie kon in samenwerking met de lokale politie Oostende ook hen oppakken.

De verdachten zijn ondertussen voorgeleid voor de onderzoeksrechter, waarna drie van hen werden aangehouden. Het onderzoek naar hun betrokkenheid bij gelijkaardige feiten loopt nog.