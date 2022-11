Drie meldingen van diefstallen uit wagens en winkeldiefstal in De Panne

De politiezone Westkust kreeg tussen afgelopen weekend en maandag drie meldingen binnen van diefstallen. Tweemaal werd er ingebroken in een wagen en eenmaal werd een winkeldievegge betrapt.

De eerste feiten vonden tussen vrijdag en maandag plaats in de De Pannelaan. Een onbekende verschafte zich op onbekende wijze toegang tot een geparkeerde Saab 9-3. De dief doorzocht het handschoenkastje en ontvreemdde een zakje met wat wisselgeld.

In de Meester Vlaemyncklaan werd in de nacht van zaterdag op zondag een inbraak gepleegd in een geparkeerde Dacia Dokker. Hoe de dief binnenraakte is niet duidelijk want er was geen schade aan de wagen. De dief ontvreemdde een map met de boorddocumenten en een sleutel.

In de Kerkstraat tot slot werd maandagavond om 18.15 uur een winkeldievegge betrapt. Een 41-jarige vrouw uit De Panne passeerde een kassa van een warenhuis en bood een reep chocolade niet aan ter betaling. Ze werd betrapt door een winkeldetective.

Tijdens de vaststellingen kwam een tweede diefstal aan het licht. Die werd gepleegd op1 maart toen de vrouw een fles sterke drank stal. De vrouw betaalde de gestolen goederen en kreeg een pv mee. (JH)