Drie mannen riskeren jaar cel voor reeks van 17 fietsdiefstallen

Drie mannen uit Noord-Frankrijk riskeren elk een jaar cel en 800 euro boete voor een reeks van wel zeventien fietsdiefstallen, in Kortrijk maar ook Oost-Vlaanderen. Het ging vooral om dure elektrische fietsen, maar het trio verkocht die aan een fractie van de prijs terug door.

De dieven kwamen in beeld op 9 augustus vorig jaar en na uitgebreid onderzoek kon het gerecht hen linken aan minstens zeventien feiten op ongeveer anderhalve maand tijd. Ze waren actief in Kortrijk, maar ook in Oost-Vlaanderen (Zulte, Nazareth en De Pinte). Daarbij gebruikten ze telkens het voertuig van de 37-jarige M.H. uit Roubaix. Het parket vroeg om dat voertuig verbeurd te verklaren.

Geboorte zoon gemist

Net als zijn kompanen werkte H. voornamelijk in het zwart in Frankrijk, maar ging hij uit stelen als er even geen werk voor hem was. “Mijn cliënt zit sinds augustus in voorhechtenis en heeft daardoor de geboorte van zijn zoon gemist”, zei de advocaat van H. “Dat deed hem veel pijn.”

Een slachtoffer vroeg 2.400 euro schadevergoeding voor een gestolen fiets, maar volgens zijn advocaat verkocht H. de fietsen voor slechts 100 of 200 euro op een zwarte markt.

Alle beklaagden boden hun excuses aan. Vonnis op 12 februari.