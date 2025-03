Drie mannen opgepakt op verdenking van diefstal van tiental e-steps in regio Aalbeke

Politiezone Vlas is er dankzij de melding van een ANPR-camera in geslaagd drie mannen op te pakken die verdacht worden van minstens tien e-stepdiefstallen. “Mogelijks drijven ze vlak over de grens met Frankrijk een handel in gestolen e-steps, ten koste van de vele slachtoffers die hun kostbaar verplaatsingsmiddel kwijt zijn”, aldus de politie.

Een politiepatrouille kreeg in de nacht van donderdag 27 op vrijdag 28 februari de melding dat een geseind voertuig gespot was door een ANPR-camera in de buurt van Aalbeke. Het voertuig met Spaanse nummerplaat zou zijn gebruikt bij meerdere diefstallen van e-steps in de regio.

De politie kon de wagen snel lokaliseren en discreet volgen. Ter hoogte van Marke werd de auto, met daarin drie inzittenden, staande gehouden. Uit het eerste onderzoek bleek dat de drie gelijkenissen vertoonden met de verdachten van een reeks recent gepleegde e-stepdiefstallen.

In de auto werden ook een kniptang, een multitool en werkhandschoenen gevonden. “Het gaat om drie meerderjarigen,” aldus de politie. “Een van hen mocht ons land niet meer binnen. De andere twee hadden geen identiteitsdocumenten bij zich. Ze zouden vlak over de grens in Frankrijk verblijven en daar mogelijk handel drijven in gestolen e-steps en elektrische fietsen.”

De drie werden voorgeleid voor de Kortrijkse onderzoeksrechter en die besloot om hen aan te houden.