Drie maanden cel en boete voor Fransman na stelen grasmachine bij Brico Plan-it

Een 34-jarige Fransman die er op 15 juni 2021 bij de vestiging van Brico Plan-it in Kortrijk doodleuk vandoor ging met een grasmachine is in Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 3 maanden en een boete van 400 euro. De man ontkende de diefstal, maar volgens de openbare aanklager spraken de camerabeelden van de winkel boekdelen.

De man uit Noord-Frankrijk stapte de Brico Plan-it langs de Engelse Wandeling in Kortrijk binnen. Hij slaagde er in om een splinternieuwe grasmachine mee te nemen zonder te betalen. De feiten kwamen bij de winkel al snel aan het licht en de dief kon dankzij de camerabeelden van de veiligheidscamera’s geïdentificeerd worden.

Bij zijn verhoor ontkende de man iets met de diefstal te maken te hebben. “Maar de camerabeelden tonen aan dat zijn verklaringen totaal ongeloofwaardig zijn”, zei de openbare aanklager op de rechtbank in Kortrijk. De man kwam niet opdagen voor zijn proces. (LSi)