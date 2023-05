Drie jongeren geklist na vermoedelijke poging bromfietsdiefstal aan station van Adinkerke

Aan het station van Adinkerke werd donderdagmiddag vermoedelijk een bromfietsdiefstal voorkomen.

Een opmerkzame wandelaar merkte rond 16.30 uur drie jongeren op die zich verdacht gedroegen in de fietsenstalling van het station van Adinkerke. Ze hadden vooral veel aandacht voor een afgesloten bromfiets. De man waarschuwde de politie die vlug ter plaatse was. Tijdens de controle vond de politie een kniptang en een wapenstok in de bagage van de drie jongeren. Een proces-verbaal werd opgesteld. Het parket moet oordelen welk gevolg ze geeft aan de poging tot diefstal. (JH)