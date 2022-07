Drie jaar cel voor veelpleger die zelfs koppel met stok slaat voor geld

De Brugse strafrechter veroordeelde twee dieven en inbrekers wegens meerdere feiten in Oostende en Nieuwpoort. Nadat Mohammed B. opgepakt werd ging zijn kompaan Amir M. nog even door en pleegde de zwaarste feiten: hij sloeg zelfs een koppel met een stok om geld te eisen. Hij kreeg drie jaar effectief.

Tussen februari en eind maart was het duo Mohammed B. (26) uit Oostende en zijn kompaan Amir M. (27) uit Veurne vaak op stap in Oostende en Nieuwpoort. In wisselende omstandigheden pleegden ze daar tal van diefstallen, pogingen tot inbraak en effectieve inbraken in bijvoorbeeld auto’s. De buit was vaak klein. Zo gingen ze er vandoor met een GPS, jetons, een zonnebril, een zak van de Action en sleutels. Op 24 maart werd B. tijdens een inbraak betrapt en kon hij opgepakt worden door de politie. Voor Amir M. was dat allerminst het sein om ermee op te houden, integendeel. In zijn zoektocht naar geld pleegde hij steeds driestere feiten.

Koppel met stok geslagen

Amir M. werd immers ook veroordeeld voor twee pogingen tot afpersing op 9 en 26 april, een met geweld en een diefstal met geweld op 10 april, allen in Oostende. “Hij viel op 9 april in het Leopoldpark in Oostende een bejaard koppel lastig en eiste geld van hen”, motiveerde de rechter. “Het koppel probeerde hem de hele tijd te negeren en uiteindelijk ging hij weg. Een ander koppel kreeg dezelfde dag ook te maken met M. Hij sloeg hen zelfs met een stok om geld te eisen.”

De dag nadien beroofde hij een man in Oostende met geweld van zijn GSM en op 26 april viel hij een man aan ‘omdat die te lang naar hem had gekeken en daarvoor moest betalen.’ M. is absoluut geen onbekende bij het gerecht en heeft al 12 voorgaande. Zo kreeg hij vorig jaar nog dertig maanden cel met uitstel. Nu kreeg hij drie jaar effectieve celstraf en 400 euro boete. Mohammed B. kreeg 1 jaar cel met uitstel en 400 euro boete. (JH)