Drie jaar cel voor man die overvallen pleegde op bejaarde dames: “Niet bewust van wat ik deed die dag”

Een 37-jarige man uit Roubaix moet drie jaar de cel in voor twee overvallen op bejaarde dames in Menen. Een slachtoffer verplaatste zich zelfs met een rollator. Zijn kompaan die als chauffeur fungeerde, krijgt twee jaar cel waarvan de helft effectief. “Het ging om zeer kwetsbare slachtoffers en de gevolgen zijn groot”, vond ook de rechter.

Een 80-jarige vrouw was op 10 augustus dit jaar met haar rollator op wandel toen ze in de Oude Leielaan in Menen in het Frans aangesproken werd door Hicham K. (37) die haar de weg vroeg. “Mijn cliënte wou die man helpen maar plots rukte hij haar ketting van haar hals”, beschreef advocaat Michiel Hoet op het proces.

“De gouden ketting met diamant kreeg ze nog van haar overleden echtgenoot. Dat riep ze nog tegen de dief, maar blijkbaar kon ze de boom in. De ketting blijft ook spoorloos. De beklaagden weten zogezegd van niets, maar als we eerlijk zijn dan is die wellicht al lang versjacherd.”

Strafblad

Kort na de overval op de 80-jarige vrouw, beroofde Hicham K. met dezelfde werkwijze nog een 72-jarige vrouw iets verderop. Nadien stapte hij in bij Mohamed B. (45) die 200 euro kreeg om chauffeur te zijn. Op het proces beweerde hij dat hij niet wist dat zijn kompaan de feiten zou plegen maar de rechter achtte hem toch schuldig.

Naast zijn celstraf krijgt hij ook 1.000 euro boete, eveneens de helft met uitstel, en zijn auto wordt verbeurdverklaard. Mohammed B. werd in het verleden één keer veroordeeld. Hicham K. had zowel in België als in Frankrijk al een uitgebreid strafblad, onder meer voor diefstallen. De rechter oordeelde dat een strenge straf voor hem nodig was. Drie jaar cel en 1.000 euro boete zijn voor hem volledig effectief.

Op het proces kon K. niet uitleggen waarom hij de feiten pleegde. Volgens zijn advocaat heeft hij geen financiële problemen en runt hij een winkeltje in Roubaix. “Ik was me niet bewust van wat ik deed die dag”, zei K. zelf. “Nu ben ik gestopt met medicatie nemen.”